Eindhovense handballers Sluijters en Jerry missen WK na naderlaag Zweden

Helpt teamspirit IJslandse voetbal­lers de Nederland­se handbal­lers naar WK?

12:31 De Oranje handballers krijgen vanavond een unieke kans om voor het eerst sinds 1961 het WK te bereiken. In Kristianstad is een gelijkspel of een zege tegen Zweden genoeg voor een ticket, al zal dat een helse klus worden. Het brein achter dit onverwachtse succes is bondscoach Erlingur Richardsson, een goede vriend van de bondscoach van de IJslandse voetballers (Heimir Hallgrímsson).