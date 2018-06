Eindhovense turnster Volleman in voorlopige selectie EK Glasgow

video Carolijn Brouwer eerste vrouwelij­ke winnaar Volvo Ocean Race

13:05 De Volvo Ocean Race kreeg vanmiddag in Den Haag de finish die het verdiende. Spannender was het nog nooit in de geschiedenis van de zeilwedstrijd. Na 84 duizend kilometer varen over de wereld moest er bij wijze van spreken een fotofinish aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Het werd Dongfeng, de Chinese boot met de Nederlandse Carolijn Brouwer aan boord.