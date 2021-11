EK kortebaan: Kira Toussaint voldoet aan verwachtingen in series op 200 meter rug

NBA Chicago Bulls beleven beste seizoen­start in 25 jaar

De basketballers van Chicago Bulls hebben hun vierde overwinning op rij geboekt in de NBA. De Bulls versloegen Toronto Raptors in Canada met 111-108 en behielden zo hun ongeslagen status in dit seizoen. Chicago Bulls beleeft de beste seizoenstart sinds 1996-1997, toen de ploeg onder aanvoering van Michael Jordan de NBA-titel prolongeerde.

26 oktober