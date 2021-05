EK-zilver voor Nederlandse zwemsters op 4x100 vrij

Kromowidjojo had het Nederlandse kwartet aan de leiding gebracht, maar Toussaint zakte terug naar de derde plaats. Steenbergen handhaafde zich op die positie, waarna Heemskerk sterk kwam opzetten. Het was net niet genoeg voor de Europese titel. Bij de vorige EK in 2018 in Glasgow pakte Oranje ook zilver, toen achter Frankrijk. In 2016 ging het goud wel naar het Oranje-kwartet.