Eliud Kipchoge grimasgrijnzend naar wereldrecord op marathon: ‘Er zit nog meer in mijn benen’

Jack Miller verrassen­de winnaar MotoGP van Japan, Bo Bendsney­der negende in Moto2

De Australische motorcoureur Jack Miller heeft zondag verrassend de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De rijder was op zijn Ducati vanaf de zevende startpositie naar voren gereden en won zijn vierde grand prix. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde slechts als achtste, maar de leider in de WK-stand breidde zijn voorsprong op zijn naaste concurrenten desondanks uit.

11:51