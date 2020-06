Ellen van Langen moet wennen: ‘Ik ben nog nooit zo lang thuis geweest’

Al onderweg naar Oslo?

Ellen van Langen: „Nee, ik ga er niet naar toe. Het is ook niet de bedoeling dat mensen komen die er eigenlijk niet heel erg nodig moeten zijn. Ik volg het natuurlijk wel allemaal. Ik ken de organisatie in Oslo erg goed, we zitten samen in de Diamond League Board (vergadering van internationale atletiekevenementen, red.). Een collega van mij gaat wel naar Oslo, met de ‘wavelight’ van Hengelo. Dat is een in de binnenbaan geïnstalleerde stroom van lampjes, die in een golf meebewegen op een vooraf ingesteld tempo. Deze digitale tempomaker is een innovatie uit de koker van de FBK Games.”