Epke Zonderland improviseert met rekstok in leegstand fitnesscentrum

Zijn buren tipten Zonderland over een leegstaand fitnesscentrum. De geplande verbouwing van het pand ligt stil, ook door het coronavirus. Intussen staat er een rekstok opgesteld en is Epke Zonderland Trainingscentrum II in Heerenveen operatief. Hij heeft er het rijk alleen, bijgestaan door coach Daniel Knibbeler.

,,Het is allemaal veilig, er komt verder niemand in”, zei Zonderland op Radio2. ,,Als ik twee maanden niet specifiek kan trainen, duurt het zo lang om weer op niveau te komen. Zeker omdat ik al wat ouder ben voor een turner.”



Uitstel van de Olympische Spelen tot de zomer van 2021 betekent dat de olympisch kampioen van Londen zijn topsportcarrière met een jaar verlengt. Formeel is Zonderland trouwens nog niet geplaatst voor de Spelen in Japan. Door de coronapandemie is de laatste wereldbekerwedstrijd in Doha, die meetelt voor olympische kwalificatie, op de lange baan geschoven.