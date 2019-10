Epke Zonderland wil ‘volle bak’ via zijdeur alsnog naar Spelen

VideoVoor Epke Zonderland liep het WK in Stuttgart, net als voor de hele Nederlandse mannenploeg, uit op een deceptie. Zowel individueel als met het Nederlandse team greep de Friese turner naast een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio, al hoopt hij via een ontsnappingsroute volgend jaar alsnog naar Japan te mogen.

De olympisch kampioen op de rekstok van 2012 moet nu via het wereldbekercircuit alsnog trachten deelname aan de Spelen veilig te stellen, al beseft hij dat deze opdracht niet eenvoudig gaat worden.

,,Dat is moeilijker dan vandaag. Hier had ik 14.4 moeten turnen om me te kwalificeren. In de wereldbeker red ik het daar niet mee in de strijd tegen de Japanner die ik uit moet vechten”, zei hij nadat hij tijdens de kwalificaties van de rekstok was gevallen en daardoor zijn wereldtitel komend weekend niet kan verdedigen.

,,In de wereldbeker heb ik nog vier kansen. Een van die vier moet wel volle bak zijn. Dit is zonde. In eerste instantie voor het team, maar die kans op individuele plaatsing hier is ook weg. De uitdaging is om nu fit te worden. Over zes weken heb ik alweer een World Cup. Dan moet ik er staan. Hopelijk lukt dat in deze korte tijd.’’ In de wereldbeker is hij momenteel koninklijk leider.

Trainingsachterstand

De trainingsachterstand die de 33-jarige Zonderland opliep door een kwakkelzomer, kon hij niet meer tijdig inhalen om zijn WK-loopbaan waardig af te sluiten.

Na afloop zag hij de gebrekkige voorbereiding als een belangrijke oorzaak voor zijn mislukte oefening . ,,Ik pakte de stok mis. Dan is het klaar. Natuurlijk, je baalt altijd. Maar dit komt niet uit de lucht vallen. Dit zijn fouten die je sneller maakt als je niet in vorm bent. Als je in de voorbereiding niet keihard hebt kunnen trainen. Dat is een schrale troost voor mij.’’

