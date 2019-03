Er staat geen maat op James Harden in NBA, LeBron ontbreekt in play-offs

De sterspeler van de thuisploeg bracht liefst 61 punten op zijn naam. Daarmee evenaarde hij zijn persoonlijke record in de NBA. Op 23 januari eindigde Harden in het duel met New York Knicks eveneens op 61 punten.



Voor de excellerende Harden was het alweer zijn achtste wedstrijd dit seizoen met minimaal vijftig punten. Geen enkele andere NBA-speler heeft er tot dusver meer dan één.



Harden maakte tegen de Spurs alleen al negen driepunters, uit dertien schotpogingen. Mede daardoor wisten de Rockets in het vierde kwart een plotselinge achterstand, na een voorsprong van negentien punten in het derde kwart, toch nog goed te maken. Harden liet in de beslissende fase drie driepunters op rij noteren. Ook Chris Paul, goed voor achttien punten, was belangrijk voor de thuisclub. Hij scoorde vier keer uit vrije worpen in de laatste minuut.