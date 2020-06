Eredivisie beachvolleybal begint woensdag bij zonsopkomst

Door Lisette van der Geest



De wekker van Madelein Meppelink gaat aanstaande woensdag om drie uur ’s nachts, bedacht de beachvolleybalster laatst. En dat was niet per se een vrolijke gedachte. Omkleden, eten, auto in voor een reis van Den Haag naar Zaandam, opwarmen en dan om vijf uur als leidster in de eredivisie de eerste bal richting het zand aan de andere kant van het net slaan. ,,Maar met welk humeur dat is, weet ik nog niet”, zegt ze. Ze is geen ochtendmens.

Vanaf 1 juli mogen er weer sportwedstrijden georganiseerd worden. Dus, dacht volleybalbond Nevobo: dan maken we er direct een ludieke actie van en beginnen wij woensdag bij zonsopkomst met een eredivisie openingstoernooi. Het is een idee uit de koker van directeur Michel Everaert. ,,Normaal mag niet, dus dan passen wij ons aan. We voelen ons al snel thuis in een andere wereld.”

De competitie werd de afgelopen maanden gemist en de beachvolleyballers staan te ‘trappelen’ om weer te beginnen, zegt Everaert. Ook op een vroeg tijdstip. ,,Inslaan in de schemering en dan om 5.00 uur beginnen.” En even later, met een spottende blik naar Meppelink en haar volleybalpartner Sanne Keizer, tijdens de persbijeenkomst voor het internationale beachvolleybaltoernooi King of the Court: ,,En jullie mogen als eerste, Sanne en Madelein.”

Er doen woensdag bij de vrouwen 19 teams mee in Zaandam, waaronder twee opvallende teams: de zussen Hester en Marrit Jasper en Nika Daalderop en Anne Buijs staan dankzij een wildcard op de deelnemerslijst en maken een kortstondig uitstapje vanuit de zaal naar het zand.