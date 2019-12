‘Escándalo!’ Spanje voelt zich beroofd van handbalgoud

Over die laatste minuut zal nog lang worden gesproken, vermoedt Marca. Op de website van de krant overschaduwt ‘een verschrikkelijke arbitrale blunder’ de knappe prestatie van de Spaanse vrouwen op dit WK. ,,Hier werd ons de wereldtitel ontnomen. Bij een stand van 29-29, Spaans balbezit en nog een halve minuut op de klok, leek er niets aan de hand. Maar even later ging de arbitrage gretig in op een protest van de Nederlandse bank”, beschrijft Marca de hete slotfase. ,,Ainhoa Hernández kreeg een straf aan de broek omdat ze een uitworp van goalie Tess Wester moedwillig zou hebben geblokkeerd. De scheidsrechter bij het doel floot, zonder echt te weten waarvoor. Afgaande op de protesten uit het Nederlandse kamp, werd er besloten dat de actie van Hernández een stokje stak voor een potentieel grote kans voor Oranje. Resultaat: een strafworp voor Nederland met nog zes seconden te spelen. Weg wereldtitel.”



Waar bekend Nederland de handbalvrouwen bejubelt, klinkt er in Spanje vooral frustratie. ,,Ik begrijp hier helemaal niets van!!!” twittert de Spaanse handbalinternational Antonio García. ,,De scheidsrechters hebben het mis. Dat kan gebeuren, maar dat er niet wordt ingegrepen op basis van videobeelden is schandalig!! Van de hemel naar de hel. Dit is verschrikkelijk.”



Zijn ploeggenoot bij de nationale ploeg, Juan Andreu, vult aan: ,,Wat een drama. Wat een schande. Als ik de Spaanse bond zou zijn, zou ik meteen de video van die laatste minuut naar de IHF (internationale handbalfederatie, red.) sturen. Ze geven je daarmee niet het goud, maar de schuldigen zullen in elk geval nooit meer fluiten.”



Toch zijn er ook nog lovende woorden voor de enorm spannende finale én tegenstander Nederland. ,,Deze wedstrijd had alles wat je je kan wensen. Passie, geweldige spelers zoals Estavana Polman, die niet te stoppen was voor onze ‘Guerreras’, en spanning tot het einde. Spanje was dichtbij het waarmaken van een droom, maar mag trots zijn met zilver.”