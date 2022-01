ESPN: American football-icoon Tom Brady zet per direct punt achter loopbaan

Brady is zevenvoudig winnaar van de Super Bowl. Hij werd een week geleden met zijn club uitgeschakeld in de play-offs. Daarna zei hij al dat hij ging nadenken over zijn toekomst. Zijn eigen bedrijf TB12sports bedankt Brady vandaag in een tweet en somt daarbij zijn glansrijke prijzenkast op.



De Amerikaanse sportheld, die is getrouwd met het Braziliaanse fotomodel Gisele Bündchen en met haar twee kinderen heeft, lijkt zijn besluit nu dus te hebben genomen. ,,Ik kan het me niet voorstellen om geen American football te spelen. Maar mijn kinderen worden er ook niet jonger op en ik wil ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben”, zei hij eerder al.