Estafettemannen missen finale 4x400 meter op WK op een honderdste

Estafette­vrou­wen gediskwali­fi­ceerd op 4x400 meter wegens hinderen na foute wissel

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen is in de series gediskwalificeerd op de WK atletiek in Eugene. Cathelijn Peeters, de derde loopster van de ploeg, liet bij de wissel met Lieke Klaver het stokje vallen. Ze raapte het op, maar hinderde bij het hervatten van de race te opzichtig een andere loopster.

