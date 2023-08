Estafettevrouwen strijdbaar na mislukte wissel op 4x100 meter: ‘Volgend jaar in Parijs zullen we er staan’

Met videoDe Nederlandse vrouwen hebben geen medaille kunnen veroveren op de 4x100 meter. Het ging mis bij de laatste wissel, waarin Nadine Visser het stokje niet meer bij Tasa Jiya kreeg. Het goud ging naar de Verenigde Staten in 41,03. Jamaica was net iets langzamer met 41,21. Het brons was voor de Britse loopsters: 41,97.

,,We moesten risico nemen om voor die medaille te gaan, dat wisten we. Dan weet je ook dat het mis kan gaan. Tasa is in bloedvorm. Als ze weg is, is ze weg. Dit is enorm balen, meer heb ik niet te zeggen", zei Lieke Klaver, die een uitstekende 100 meter liep als tweede loopster bij Nederland.



,,We hadden geen klassering in ons hoofd. We moesten ons focussen op onze taken. Ons team kan dit, dat weten we. Het gaat zeker een keer gebeuren, maar ik had graag gezien dat het vanavond al zo was geweest", zei Jiya, die als slotloopster het stokje niet meer in handen kreeg, nadat ze te vroeg vertrok. Nadine Visser wist haar daardoor niet meer te bereiken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We moesten risico nemen. We wilden mee voor de medailles. Daar gingen we voor, maar dat is helaas niet gelukt. Iedereen was er ready voor. We hadden veel mogelijkheden en gekozen voor deze vier in de finale", zei Visser, die samen met Klaver de vervanger was van Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn na de kwalificatie.

,,We gaan volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs echt meestrijden om de medailles. We zijn ready om daar bij de beste landen mee te lopen", sloot een strijdbare N’ketia Seedo af. Morgen komt Lieke Klaver nog in actie op de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen, waarin ook Femke Bol gaat lopen. De mannen plaatsten zich vanavond ook voor de finale van de 4x400 meter, maar de vrouwen lijken meer kans te maken op een medaille.

Volledig scherm © ANP

Sifan Hassan pakt zilver op 5000 meter

Sifan Hassan heeft haar missie van drie onderdelen op de WK atletiek in Boedapest afgesloten met een zilveren medaille. De 30-jarige topatlete moest op de 5000 meter alleen de Keniaanse Faith Kipyegon voor zich dulden, die won in 14.53,88. Hassan klokte 14.54,11. Maureen Koster, de tweede Nederlandse in de finale, eindigde als twaalfde in 15.00,78.



Het is haar tweede medaille op de WK en de vierde voor de Nederlandse ploeg. Hassan won eerder brons op de 1500 meter, Femke Bol pakte goud op de 400 meter horden en Anouk Vetter won brons in de zevenkamp. Hassan is Dafne Schippers nu gepasseerd als meest succesvolle Nederlander ooit op de WK atletiek.

Hassan liep een bekeken finale, waarin ze rustig meeliep in het veld. Koster verschool zich ook in de groep, die compact bleef tot de laatste ronde. Toen nestelde Hassan zich in de tweede positie achter Kipyegon, in de hoop haar op het laatste stuk naar de finish nog voorbij te sprinten. Maar Kipyegon, drievoudig wereldkampioene op de 1500 meter en houder van het wereldrecord op de 5000 meter, was te snel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Dank voor het volgen Dat was het voor vanavond vanuit Boedapest. Dank voor het volgen en tot morgen bij de laatste dag van de WK atletiek. We beginnen dan al om 07.00 uur met de marathon, waar Abdi Nageeye tot de kanshebbers voor de medailles behoort. Nee, het gaat mis! Oh nee, wat jammer. Nadine Visser weet Tasa Jiya niet te bereiken bij de laatste wissel en dus mislukt de race voor Nederland. Wat zonde, want dankzij de tweede loopster Lieke Klaver lag Nederland op medaillekoers, zo leek het. Nederland in baan 2 op 4x100 meter We gaan beginnen aan de finale van de 4x100 meter bij de vrouwen. Wat kan Nederland met dit kwartet dat voor het eerst samen loopt? Lieke Klaver en Nadine Visser zijn de vervangers van Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn na de kwalificatie. N'ketia Seedo en Tasa Jiya zijn gehandhaafd. Nederland loopt in baan 2, tussen Duitsland (baan 1) en Polen (baan 3) in. De vrouwen van Jamaica en de Verenigde Staten zijn uiteraard de grote favorieten, maar kan Nederland het Europese gevecht winnen op dit onderdeel? 🎽🇭🇺 | OH NEE! Het gaat helemaal mis bij de laatste wissel voor TeamNL op de 4x100 meter! 🤯 #WorldAthleticsChamps



📺 WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/rEdfaac8MX — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Geen medailles voor Schilder en Van Klinken bij kogelstoten Jessica Schilder heeft geen medaille veroverd bij het kogelstoten. De Volendamse eindigde in de finale als achtste met een afstand van 19,26 meter. De Amerikaanse Chase Ealey won het goud met 20,43. Schilder behaalde een jaar geleden brons bij de WK in Eugene. Ook veroverde ze in München de Europese titel. Haar Nederlands record staat op 20,24 meter. Jorinde van Klinken werd negende in de finale met een afstand van 19,05. Van Klinken kwam eerder op de WK in Boedapest in actie bij het discuswerpen. Ze eindigde in de finale met een worp van 67,20 op de vierde plaats. Jessica Schilder. © ANP Sifan Hassan passeert Dafne Schippers met zesde WK-medaille Met haar zilveren medaille op de 5000 meter mag Sifan Hassan zich de succesvolste Nederlander op de WK atletiek noemen. Ze is met zes medailles sprinter Dafne Schippers gepasseerd, die in haar carrière vijf WK-medailles won. De 30-jarige Hassan staat nu op twee keer goud (10.000 meter WK 2019, 1500 meter WK 2019) en een keer zilver (5000 WK 2023) en drie keer brons (1500 meter WK 2015, 5000 meter WK 2017, 1500 meter WK 2023). Schippers scoorde twee keer goud (200 meter WK 2015, 200 meter WK 2017), een keer zilver (100 meter WK 2015) en twee keer brons (zevenkamp WK 2013 en 100 meter WK 2017). Hassan veroverde ook al twee gouden en een bronzen olympische medaille en haar teller is na de WK in Boedapest op negentien medailles op internationale titeltoernooien gekomen. Goud voor Armand Duplantis Armand Duplantis pakt weer eens het goud bij het polsstokhoogspringen. De 23-jarige Zweed slaagt er niet in om dat te doen in een nieuw wereldrecord, maar was opnieuw veruit de beste op dit onderdeel. 🎽🇭🇺 | Tja, wie anders? Armand Duplantis is wereldkampioen polsstokhoogspringen! 🇸🇪 Wat een fenomeen. 💯 #WorldAthleticsChamps



📺 WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/gVBj0GZCqT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Sifan Hassan reageert op zilveren medaille ,,Toen ik hier kwam ging ik voor drie races, net als twee jaar geleden in Tokio. Dat was een nieuwe ervaring voor mij en het was heel zwaar. Nu heb ik er veel meer plezier uit kunnen halen op dit WK. Ik krijg hier heel veel zelfvertrouwen van, omdat ik weet dat ik op meerdere afstanden goed ben. Ik ben trots en tevreden over deze prestaties. Ik ga met twee medailles naar huis", zei Hassan bij de NOS. ,,In de laatste vijftig meter heb ik nog voor goud gevochten, maar het zat er helaas niet in. Faith Kipyegon is net iets beter in de eindsprint. Nee, het is voor mij niet teleurstellend dat ik geen goud pak. Ik heb vier maanden geleden een marathon gelopen in Londen, daar is veel energie naartoe gegaan de afgelopen maanden. Ik ben totaal niet teleurgesteld." Hassan gaat over zes weken opnieuw een marathon lopen, dan in Chicago. ,,Ik heb mezelf gevonden het afgelopen jaar. Ik heb gezien wat ik allemaal kan. Daar krijg ik alleen maar energie en vertrouwen van. Volgend jaar hoop ik gezond te blijven, dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben zeker van de marathon gaan houden, maar ik vind het leuk om dat te combineren met deze afstanden. Ik ben heel erg bedanktbaar", sloot ze haar interview in typische Sifan Hassan-taal af. 2023-08-26 21:05:31 BOEDAPEST - Sifan Hassan komt als tweede over de finish tijdens de finale van de 5000 meter op de achtste dag van de wereldkampioenschappen atletiek. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN © ANP Sifan Hassan sluit missie af met brons en zilver Sifan Hassan heeft haar missie van drie onderdelen op de WK atletiek in Boedapest afgesloten met een zilveren medaille. De 30-jarige topatlete moest op de 5000 meter alleen de Keniaanse Faith Kipyegon voor zich dulden, die won in 14.53,88. Hassan klokte 14.54,11. Het is haar tweede medaille op de WK en de vierde voor de Nederlandse ploeg. Hassan won eerder brons op de 1500 meter, Femke Bol pakte goud op de 400 meter horden en Anouk Vetter won brons in de zevenkamp. Sifan Hassan met haar zilveren medaille. © REUTERS Zilver voor Sifan Hassan, goud voor Faith Kipyegon Sifan Hassan pakt zilver in finale 5000 meter op WK atletiek in Boedapest. Het goud gaat opnieuw naar Keniaanse Faith Kipyegon, die historische schrijft met gouden medailles op de 5000 meter en 1500 meter. Het is de negende zilveren medaille voor Nederland in de geschiedenis van het WK atletiek. 🎽🇭🇺 | Sifan Hassan pakt zilver op de 5.000 meter! 🇳🇱 Faith Kipyegon klopt haar na een fenomenale eindsprint! 🇰🇪 #WorldAthleticsChamps



📺 WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/p7qWu9vKjP — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. What a race! WR holder Faith Kipyegon is the World Champion in Women's 5000m finishing ahead of Sifan Hassan in the end. She clocks 14:53.88, winning gold in both 1500 and 5000m. What a legend!! 🇰🇪🥇#WorldAthleticsChampionships #GOAT𓃵 pic.twitter.com/oIbXzXz7M9 — info (@info90582) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Laatste ronde De laatste ronde gaat in. Sifan Hassan komt buitenom naar voren en loopt nu bij de voorste drie. Nog drie rondes Sifan Hassan gaat nu snel naar voren en is zeker nog een kanshebber voor een medaille, maar het tempo ligt enorm hoog bij de Keniaanse en Ethiopische loopsters die al de hele race het tempo bepalen vooraan. Nog vijf rondes te gaan 3000 van de 5000 meter gehad, dus nog vijf rondes te gaan. Faith Kipyegon en Gudaf Tsegay bepalen nog altijd het tempo. Wanneer komt Sifan Hassan naar voren? Ze houdt zich nog erg rustig en lijkt haar krachtsexplosie te bewaren voor de laatste 1000 meter. Jorinde van Klinken klaar bij kogelstoten Jorinde van Klinken is klaar bij de finale van het kogelstoten, terwijl ook Jessica Schilder er niet al te best voor staat. Daar lijken we vanavond geen Nederlandse medaillewinnares te hoeven verwachten. Sifan Hassan kruipt naar voren Gudaf Tsegay gaat nog altijd aan kop, maar Faith Kipyegon probeert het tempo nu op te voeren. Sifan Hassan kruipt langzaam naar voren, maar nog altijd in tiende positie. Nadine Visser en Lieke Klaver in finale 4x100 meter De Nederlandse sprintsters van de 4x100 meter estafette komen bij de WK in Boedapest in de finale in een andere opstelling op de baan dan in de series. Lieke Klaver en Nadine Visser vervangen Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn. N'ketia Seedo en Tasa Jiya zijn gehandhaafd. De finale is om 21.53 uur. Klaver loopt haar derde afstand op deze WK. Ze kwam eerder al uit op de 4x400 meter gemengde estafette en op de 400 meter vlak. Naar verwachting loopt ze zondag ook de finale van de 4x400 meter. Dat zou dan het vierde onderdeel worden voor de 25-jarige alleskunner op de sprint op een groot kampioenschap. Visser deed in Boedapest mee op de 100 meter horden. Ze strandde in de halve finales. Nadine Visser. © ANP Finale 5000 meter begonnen En we zijn begonnen aan de finale, met Sifan Hassan zoals altijd achteraan beginnend. Maureen Koster loopt daar twee plaatsen voor in het deelnemersveld met zestien loopsters. De Ethiopische Gudaf Tsegay zoekt meteen de aanval door zo'n tien meter voor de rest uit te gaan lopen. 🎽🇭🇺 | Daar staat Sifan Hassan! 🇳🇱 De regerend olympisch kampioene op de 5 kilometer, kan ze ook een nieuwe wereldtitel aan haar rijke erelijst toevoegen? 🙏 #WorldAthleticsChamps



📺 WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/TaivrZ7EJZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Sifan Hassan en Maureen Koster in finale 5000 meter Sifan Hassan ging vorige week op de openingsavond van het WK atletiek in Boedapest kort voor de eindstreep onderuit op de 10.000 meter, waarna ze dinsdag nog wel brons pakte op de 1500 meter. Wat kan ze nu op de 5000 meter? De zestien atleten komen stuk voor stuk de baan op. Naast Sifan Hassan doet ook Maureen Koster mee op deze afstand. De Keniaanse Faith Kipyegon is de topfavoriete. Ze kan vanavond de eerste atlete ooit worden met goud op de 1500 meter en 5000 meter op een WK atletiek. Maureen Koster bij de kwalificatie op de 5000 meter. © ANP Femke Bol: 'Het zo afmaken was geen toeval' Femke Bol liep naar de derde plaats door een spannend duel met Natalia Kaczmarek in haar voordeel te beslissen. De wereldkampioene op de 400 meter horden dwong de Poolse atlete naar baan 2, waardoor ze zelf in de binnenbocht het verschil kon maken. ,,Nee, dat was geen toeval. Ik zag haar dichterbij komen en ik weet dat Natalia sterk finisht, maar ik had het onder controle. Ik had ook wel iets goed te maken met mezelf op dat laatste stuk naar de finish", doelde ze op haar valpartij op de finale van de gemengde estafette op de openingsavond van het WK atletiek in Boedapest. ,,We hebben het als ploeg precies goed gedaan. Ik ben blij dat we het zo hebben kunnen lopen. De finale bereiken was het doel, dus ik ben hier erg blij mee. Een snel team hebben is altijd leuk. Lisanne de Witte kwam vanavond pas voor het eerst in actie op dit WK. ,,Ik stond te stuiteren om te beginnen. Ik was wel zenuwachtig. Ik had er heel veel zin in. Het ging goed. Tenminste, dat denk ik, want we zijn derde geworden. Voor ons was het geen verrassing dat Lieke Klaver niet zou lopen om fris te blijven voor de 4x100 meter vanavond." © ANP Nederlandse vrouwen ook naar finale 4x400 meter Ook de vrouwen hebben zich geplaatst voor de finale op de 4x400 meter. In een spannend duel met Natalia Kaczmarek komt Femke Bol als winnares uit de strijd en zo komt Nederland als derde over de finish. Dat is genoeg voor directe plaatsing voor de finale van morgenavond op de slotavond van de WK atletiek in Boedapest. 🎽🇭🇺 | Femke Bol doet het! De Nederlandse vrouwen staan na een perfect ingedeelde race in de finale! 🇳🇱 #WorldAthleticsChamps



📺 WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/9t49BIe7Ut — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol liepen in hun serie naar de derde plaats in een tijd van 3.23,75. Jamaica en Canada waren sneller, maar de eerste drie van de heat plaatsten zich rechtstreeks voor de finale op zondag. De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Lieke Klaver, die nu ontbrak in de series, De Witte, Saalberg en Bol veroverden vorige zomer op de EK atletiek in München het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar. De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4x400 meter op de WK indooratletiek van 2022 in Belgrado. Op de WK vorig jaar in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel. Bol kwam op de openingsdag van de WK ook in actie in de finale van de 4x400 gemengde estafette. Een onfortuinlijke val van de Amersfoortse topatlete in de laatste meters voor de finish kostte de ploeg een zekere medaille. Bol nam daarna revanche met de wereldtitel op de 400 meter horden. Lisanne de Witte, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters en Femke Bol. © AP Nederlandse mannen naar finale 4x400 meter De Nederlandse mannen hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter, vooral dankzij een prachtige slotronde van Isaya Klein Ikkink. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink liepen in hun heat naar de vierde plaats in een tijd van 3.00,23. Jamaica, Frankrijk en Italië kwamen eerder over de finish. De eerste drie van de twee heats gingen rechtstreeks door naar de finale, aangevuld met de twee tijdsnelsten. Daar zat het Nederlandse kwartet bij. Het team gaat met de achtste tijd naar de finale op zondag. Het team van de Verenigde Staten liep met 2.58,47 de beste tijd. Bonevacia, Angela en Agard maakten ook deel uit van de estafetteploeg die stuntte met de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Tokio twee jaar geleden. 🎽🇭🇺 | Ja! Nederland haalt het! 🇳🇱 Wat een prachtige slotronde van Klein Ikkink! 🔥🔥🔥 #WorldAthleticsChamps



📺 WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/VAFM0fmT7w — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 26, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

laad meer

Beluister hier alle afleveringen van onze hardloop- en atletiekpodcast De Pacer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's