Esther Vergeer pleit voor simpeler opzet Paralympics: ‘Ik zie 29 starts op de 100 meter, onbegrijpelijk’

Samenvatting Volleybal­lers verslaan op EK ook Noord-Macedonië

3 september De Nederlandse volleyballers hebben ook hun tweede wedstrijd op het Europees kampioenschap gewonnen. In de Finse plaats Tampere werd Noord-Macedonië in drie sets verslagen: 25-20 25-18 25-22. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza had in de eerste wedstrijd Spanje verslagen, ook met 3-0.