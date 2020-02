Ethiopisch hardlooptalent overleden op 22-jarige leeftijd

Chinese autocou­reur in quarantai­ne voor race Formule E

4 februari De Chinese autocoureur Ma Qinghua is in Mexico-Stad in quarantaine gegaan om de zorgen weg te nemen over het mogelijk overbrengen van het nieuwe coronavirus. Ma bereidt zich in volledige afzondering voor op de komende race in de Formule E op 15 februari in de Midden-Amerikaanse metropool.