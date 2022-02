Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw verbetert wereldrecord 10 kilometer

Basketbal­in­ter­land tussen Nederland en Rusland van de baan: ‘Het kan niet anders’

De basketbalinterland tussen Nederland en Rusland gaat zondag niet door. Dat laat de Nederlandse Basketball Bond (NBB) weten. Het besluit is genomen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het duel in de strijd om WK-kwalificatie zou plaatsvinden in Almere.

