Europees doelpuntenrecord voor handballer Smits: ‘We hebben Europa laten zien wat wij kunnen’

Smits was gisteren na de overwinning op Portugal euforisch. ,,Te beseffen dat we nu bij de beste twaalf landen van Europa horen, is fantastisch”, zei hij bij Ziggo Sport. ,,Dat we deze mijlpaal hebben bereikt is echt meer dan verdiend, we hebben er als team zo hard voor gewerkt. We hebben Europa laten zien wat wij kunnen en grote handballanden als Duitsland en Denemarken spreken vol lof over ons. We mogen hiervan genieten, maar het stopt nog niet. We spelen nog minstens vier wedstrijden op het EK.”