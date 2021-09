Evander Holyfield (58) onder toeziend oog van commentator Donald Trump al in eerste ronde knock out

De terugkeer in de ring na ruim tien jaar afwezigheid is voor bokslegende Evander Holyfield (58) allesbehalve op een succes uitgedraaid. Onder het toeziend oog van commentator Donald Trump was de demonstratiepartij zaterdag al na minder dan twee minuten in de eerste ronde beslist door een technische knock-out.

Tegenstander van Holyfield in het Hard Rock Hotel in Hollywood was de 44-jarige Braziliaan Vitor Belfort, een voormalige ster uit de vechtsport mixed martial arts (MMA). Die gaf hem geen enkele kans. Holyfield strompelde het grootste gedeelte van de eerste ronde door de ring, viel bijna tussen de touwen door uit de ring, totdat de official een einde maakte aan de lijdensweg, aldus Amerikaanse media.

De demonstratiepartij werd gevolgd en van commentaar voorzien door oud-president Donald Trump. Die greep de gelegenheid aan om zich uitgebreid te laten toejuichen door het publiek. Over de teleurgestelde Holyfield, die vond dat de official te snel had ingegrepen, zei hij: ,,Je zag vanaf het begin dat hij niet de oude is. Zijn linkerarm was erg traag’’, aldus Trump.

Trump is niet onbekend met boksen. In zijn vroegere casino’s in Atlantic City vonden geregeld profduels plaats.

