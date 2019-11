Familie overleden bobsleeër krijgt toch twee zilveren medailles

Holcomb, de olympisch kampioen van 2010 in Vancouver, overleed in mei 2017 in zijn slaap tijdens een trainingskamp van de Amerikaanse bobsleeploeg in Lake Placid. Holcomb, die 37 jaar werd, wordt in de Verenigde Staten gezien als een van de beste bobsleeërs aller tijden.



Zijn prestaties op de pistes waren vooral opzienbarend omdat Holcomb leed aan de oogziekte Keratoconus, een aangeboren oogziekte die na de puberteit kan leidt tot ernstig gezichtsverlies. Om zijn olympische aspiraties en ambities niet overboord te gooien, vertelde hij niemand van zijn ziekte. Vlak voor de Winterspelen van Turijn in 2006, toen het zicht steeds slechter werd, werd zijn ziekte openbaar, waarna met contactlenzen en medicatie de ziekte enigszins werd geremd. In zijn biografie ‘But Now I See: My Journey From Blindness to Olympic Gold’ keek Holcomb later uitgebreid terug op zijn handicap.