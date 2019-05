FBK Games hoopt met Nadine Visser op ‘battle der kampioenen’

“Ik ben nog niet zo lang terug van een erg goede trainingsstage in Florida en ben me nu aan het voorbereiden op de eerste wedstrijden. Ik doe veel internationale topwedstrijden, maar die ene in Nederland is natuurlijk extra speciaal‘’, aldus Visser, regerend Europees indoorkampioene.

Vorig jaar namen Visser en McNeal het ook tegen elkaar op. McNeal won toen in 12,66 en Visser werd derde in 12,94.

“Het is geweldig dat we Brianna aan de start hebben en daarmee Nadine de allerbeste tegenstandster kunnen bieden die er is”, aldus organisator Ellen van Langen. “Het is voor Nadine een prachtige opstap in aanloop naar de WK atletiek.” De wereldkampioenschappen beginnen op 28 september in Doha.