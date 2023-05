FBK Games past voor ‘bijzondere atlete’ Sifan Hassan het programma aan

Meeting-director Ellen van Langen: ,,We kennen Sifan als iemand die van uitdagingen houdt. Het is natuurlijk fantastisch na haar spectaculaire marathon debuut in Londen van nog geen maand geleden, dat we haar twee keer van start zien gaan. Sifan wilde graag de 10.000 meter lopen, maar dit paste niet meer in het hoofdprogramma, waardoor we dit onderdeel naar zaterdagavond verplaatst hebben. Hoe mooi is het dat Sifan zondag in het hoofdprogramma van start gaat op de 1500 meter. Ze is zo’n bijzondere atlete dat we daar graag ons programma voor aangepast hebben.”