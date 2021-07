Femke Bol imponeert opnieuw op 400 meter horden en is helemaal klaar voor Spelen

VideoFemke Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijden van Londen/Gateshead met overmacht de 400 meter horden gewonnen. Ze noteerde een tijd van 53,24 en was daarmee 1,29 seconde sneller dan de Amerikaanse Shamier Little. De Jamaicaanse Janieve Russell werd derde in 54,66.

Precies een week geleden was het podium hetzelfde tijdens de Continental Tour Gold in het Hongaarse Szekesfehervar. Toen liep Bol 52,81 en was Little slechts 0,04 langzamer. Russell werd toen derde in 53,68.

Voor de 21-jarige Bol was het haar laatste wedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen. Gezien haar uitstekende resultaten van de laatste tijd is ze daar een van de kanshebbers op goud.

,,Mijn tijd was oké. Het was snel, maar niet supersnel”, zei de 21-jarige Bol, die onlangs in Oslo nog 52,37 klokte. ,,Ik ben een beetje vermoeid, maar ik heb nog nooit zoveel vertrouwen gehad. Ik heb echt een geweldig seizoen en kijk ernaar uit naar Tokio te gaan.”

Nadine Visser (26) kende ook een goede generale voor de Olympische Spelen. Visser werd op de 100 meter horden derde, in een tijd van 12,78. De race werd gewonnen door de Britse Cindy Sember, in 12,69. Voor Visser, net hersteld van een hamstringblessure, was het de beste tijd van het seizoen.

De Nederlandse estafetteploeg voor vrouwen waren ook succesvol aan de vooravond van de Spelen. Jamile Samuel, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney wonnen de 4x100 meter, in 42,84. Ze waren 0,08 sneller dan de Britse loopsters. De Nederlandse estafettemannen werden derde, achter Groot-Brittannië en Canada.

Volledig scherm Femke Bol wint de Diamond League in Gateshead. © AFP