Femke Bol kan haar wereldrecord nog niet bevatten: ‘Ik moet soms groter durven te dromen’

Technisch directeur Atletiek­unie vindt drastische koerswijzi­ging niet nodig: ‘Geen sprake van tweestrijd’

Vincent Kortbeek begon in november aan zijn nieuwe baan als technisch directeur bij de Atletiekunie, na maanden vol sportieve successen maar ook verhalen over een verslechterd topsportklimaat en financiële zorgen. Een drastische koerswijziging is volgens hem niet nodig.