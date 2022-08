Femke Bol knalt in recordtijd naar EK-goud op 400 meter: ‘Bizar, niet te geloven’

,,Ik moet wennen aan het lopen van finales en dat is een mooi probleem om de komende jaren aan te werken”, zei Klaver bij de NOS. ,,Ik ben na de WK een week ziek geweest, dus de voorbereiding op de EK was 99 procent in plaats van 100 procent, maar ik baal wel. Toch voel ik me niet zo rot als je misschien zou denken, want ik kijk naar het hele seizoen en dan kan ik zeggen dat ik blij ben met hoe het is gegaan.”