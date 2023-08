Femke Bol maakt na goede serie zelfs grapje over sportieve mokerslag: ‘Zal mijn best doen niet te vallen’

Moeiteloos heeft Femke Bol zich geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horden, terwijl het toch de vraag was hoe het met haar ging, na haar harde val op de 4x400 meter gemengde estafette . ,,Ik wil het eigenlijk niet meer over zaterdag hebben”, zei ze na haar winst in de serie.

Als Femke Bol zich na de gewonnen serie bij de Nederlandse pers meldt, treft ze trainingsmaatje Cathelijn Peeters, die vrolijk is door haar kwalificatie voor de halve finale 400 meter horden. Ze feliciteren elkaar, waarna Peeters zegt: ,,Ik geef het stokje aan jou.” Bol lacht en besluit de olifant in de kamer meteen maar te benoemen. ,,Dank je. Ik heb het vast. Ik zal mijn best doen om niet te vallen.”

Het mag duidelijk zijn. Groot was de deceptie van de veelbesproken val in de slotronde van de 4x400 meter gemengde estafette, waar Nederland op goudkoers leek tot Bol minder snelheid ontwikkelde en uiteindelijk de controle verloor. Maar inmiddels lukt het de 23-jarige Amersfoortse een grap over de sportieve mokerslag te maken.

Ik ga niet door één heel slecht moment mijn hele week laten verpesten Femke Bol

Ze zegt fysiek geen last te hebben van haar val zaterdag, maar wil daarna weinig loslaten over de tijd tussen de val zaterdagavond iets voor tienen en de verwerking van de teleurstelling tot de nieuwe race nu op maandagavond. ,,Eigenlijk wilde ik het niet meer over zaterdag hebben op dit moment. Ik heb het afgesloten voor nu. Ik ga er over een week wel verder over nadenken. Ik ben op het WK. Ik heb er een jaar hard voor gewerkt. Ik ga niet door één heel slecht moment mijn hele week laten verpesten. Nu laat ik het achter me en focus ik mij hierop.”

Ondanks alles zegt ze zich goed te voelen. En haar lijf vertoont geen gebreken. ,,Ik heb zin in het toernooi dat nu met horden is begonnen. Mijn favoriete onderdeel. De sfeer in het stadion is gewoon geweldig.”

Haar serie op de 400 meter is er in elk geval een die past bij een favoriet. Een goede start en daarna ondanks het duidelijke inhouden probleemloos naar de zege, in een tijd van 53,39 seconden. Ook Bol heeft meegekregen dat het publiek duidelijk reageerde toen de speaker haar naam door het stadion liet klinken. ,,Ik zag mensen mij aankijken uit medelijden of met het idee dat ik gek was dat ik hier stond. Maar het publiek is echt geweldig. En mijn ouders schreeuwen ook heel hard. Dus misschien is dat het wel.”