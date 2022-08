Femke Bol na gouden dubbelslag: ‘Er is een reden dat dit nog niet gedaan is, maar het is mij gewoon gelukt’

Femke Bol wist gisteravond na haar finish al wat haar te wachten stond, want de speciale medailleceremonie in München had ze al eens ervaren. Met een raft het water over, tergend traag, naar het podium op het Olympiapark. ,,Ik denk dat die raft 2 kilometer per uur gaat en er staan allemaal mensen op in traditionele kleding.”