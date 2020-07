Femke Bol zit in Bern dicht tegen Nederlands record aan

Roeisters vier-zon­der in zelfde samenstel­ling naar EK

18:27 De roeisters van de vier-zonder treden op de EK in het Poolse Poznan in dezelfde samenstelling aan als vorig jaar tijdens de WK. In de dubbelvier is Sophie Souwer vervangen door Laila Youssifou. De dubbeltwee en lichte dubbeltwee zijn ongewijzigd.