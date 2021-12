Forrest Gump, maar dan nóg extremer: Duitse ultra-triatleet in 429 dagen onafgebroken de wereld rond

Jonas Deichmann is waarschijnlijk de meest extreme sporter op aarde. De 34-jarige Duitser heeft zijn reusachtige triatlon rond de wereld volbracht. In totaal was hij 429 dagen onderweg om 450 kilometer te zwemmen, 21.000 km te fietsen en 5.060 km te lopen.

,,Ik ben heel blij dat het begint, ik kan niet wachten om Siberië te zien”, zo sprak Jonas Deichmann in september vorig jaar. De ultra-triatleet had er net een lange trainingsperiode opzitten, eentje waarbij hij trainde in een koude kamer van de Duitse spoorwegen bij -23 graden Celsius. De Duitse spoorwegmaatschappij beschikt over een laboratorium in Minden waar atleten in extreme omstandigheden kunnen trainen.

Het zou nodig blijken, want Deichmann wilde over de tijdspanne van 12 tot 14 maanden de wereld rond. Van München naar München. De eerste etappe was bij wijze van opwarming een fietstocht over 600 kilometer van zijn thuisstad naar Karlobag aan de Adriatische kust, van daaruit zwom hij 450 kilometer voor de kusten van Kroatië en Servië om na 54 dagen Dubrovnik te bereiken. Daar sprong Deichmann op de fiets voor 17.000 kilometer.

Quote Het was een ongelofe­lijk avontuur met veel ups en downs, ik zeg elke dag dingen die ik nooit eerder heb gezien. Jonas Deichmann

(Lees verder onder de foto)

Over grote delen van Oekraïne en Rusland ging het naar Siberië, waar de Duitser moest afrekenen met extreme koude en sneeuwstormen. Eenmaal de Oostkust van Rusland bereikt, ging het met de boot over de Stille Oceaan naar Mexico. Deichmann liep er Forrest Gump-gewijs (inclusief lange haren en baard) iets meer dan 5.000 kilometer in de warmte van Tijuana tot Cancun. Ofwel het equivalent van 120 marathons in 117 dagen.

De laatste etappe was tot slot Europees. Vanuit Cancun stak Deichmann de Atlantische Oceaan over om vanuit Lissabon nog zo’n 4.000 kilometer via Barcelona en de Mont Ventoux naar München te fietsen. Na 429 dagen is de man sinds dinsdag opnieuw thuis, hij doorkruiste achttien landen in zijn tocht rond de wereld. ,,Het was een ongelofelijk avontuur met veel ups en downs, maar nu ben ik vooral blij dat ik er ben”, zei Deichmann.

(Lees verder onder de foto’s)

Nooit eerder legde een atleet 120 triatlons in één keer af. Eén volledige triatlon bestaat uit 3,86 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 kilometer lopen. Het is voor de Duitser niet zijn eerste stunt. Hij was in 2017 al de eerste die Eurazië helemaal doortrok op de fiets. Een jaar later fietste hij in 97 dagen de Verenigde Staten door zonder een dagje rust. Vorig jaar beëindigde hij het Cape to Cape Adventure in Zuid-Afrika, een fietstocht van zo’n 18.000 kilometer van Noord-Kaap naar Kaapstad.

Deichmann is van plan om zijn avonturen met het publiek te delen via lezingen vanaf het voorjaar van 2022. Er komt ook een documentaire uit over zijn avonturen en de man heeft ook een boek geschreven, ‘Das Limit bin nur Ich’ (De enige limiet die er is, ben ikzelf). ,,Elke dag kwam ik voor verrassingen te staan”, aldus Diechmann, die vaak moest improviseren door de coronapandemie. ,,Toch zag ik telkens dingen die ik nooit tevoren had gezien. Het zorgde ervoor dat ik me levendiger dan ooit voelde en volop van mijn avontuur kon genieten.”

Deichmanns avontuur was 429 dagen te volgen op zijn Instagrampagina:

