Fraai jumpshot van Durant tegen Rockets

Eindhoven­se crosser Van de Moosdijk zevende na race in Letland

14 mei Eindhovenaar Roan van de Moosdijk van het ASTES4-TESAR Yamaha team staat na de vierde wedstrijd om het Europees Kampioenschap MX2 in het Letse Kegums op de zevende plaats in de strijd om het Europees Kampioenschap MX2. De motorcrosser kwam afgelopen weekend in actie in Letland.