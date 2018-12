Frijns komend seizoen ook actief in de DTM

Net als afgelopen seizoen zal hij uitkomen voor Team Abt. Vorig seizoen eindigde Frijns als dertiende in de prestigieuze DTM-series. Vanaf komend seizoen staat Zandvoort niet meer op de kalender van de DTM, maar daar komt het TT-circuit van Assen in de plaats. In het weekend van 20 en 21 juli is Frijns dus met de DTM in Nederland.



Afgelopen weekend keerde Frijns ook terug in de Formule E. In het nieuwste seizoen van de elektrische raceklasse rijdt de Maastrichtenaar voor de renstal van Virgin Racing. In Saoedi-Arabië werd Frijns twaalfde. Ook in de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 reed Frijns in de Formule E.