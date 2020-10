Futselaar met Farah in select groepje in marathon Londen

Frank Futselaar doet komende zondag in de coronaeditie van de marathon van Londen een poging onder de olympische limiet van 2.11.30 te lopen. De 29-jarige Gelderse atleet behoort tot het selecte groepje van 40 elitelopers die in de wedstrijd bij de mannen mag starten.

Niemand minder dan Sir Mo Farah, die onlangs in Brussel het werelduurrecord verbeterde, heeft zich bereid verklaard als 'haas' op te treden. ,,Ik voel me wel vereerd dat ik zo'n grote atleet als gangmaker heb. Het is toch heel bijzonder om dit mee te maken."

Futselaar gaat vanaf donderdag de 'bubbel' in. Vanwege het longvirus dat de wereld in zijn greep heeft, moet de atleet zich houden aan een lange lijst van coronamaatregelen. ,,Ik heb een heel lange mail gekregen waarin staat wat ik wel mag en wat niet en wat er allemaal gebeurt. Het is bijna een tijdschema van minuut tot minuut, maar ik heb dat er wel voor over”, aldus de atleet, die zich de afgelopen weken onderscheidde op NK's met zilver op de 5000 en brons op de 10.000 meter.

Hij zit tot aan de start op zondag 'opgesloten' in het statige hotel De Vere Beaumont Estate. "Wel saai, maar dat is niet slecht voor atleten. De laatste dagen voor een marathon doe je altijd rustig aan en zoek je vooral niet te veel afleiding."

Ook de marathon wordt in een 'bubbel' gelopen. De wedstrijd over 42,195 kilometer voert niet langs de drukke straten door het hart van de hoofdstad, maar op een afgezet rondje om St. James's Park nabij Buckingham Palace. Publiek is niet welkom. ,,Ze zullen ook niks kunnen zien van de wedstrijd, want de ronde is omheind met hekken waarop doeken zijn bevestigd. Ik ben heel benieuwd; het zal heel stil zijn.”

Volledig scherm Mo Farah in Brussel. © BSR Agency

Het rondje is iets meer dan 2 kilometer lang. ,,We lopen 19 rondjes, dus ik vrees dat ik de tel wel zal kwijtraken. Het is ook een raar idee dat ik vrijwel zeker wordt ingehaald door Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele. Het gaat vooral om hun duel. Het is wel een mooi parcours met snelle bochten, met de finish wel als altijd bij The Mall.”

Futselaar aast dus op de limiet van 2.11.30. Dat is ruim tweeënhalve minuut sneller dan zijn persoonlijk record van 2.14.06, dat hij vorig jaar in Amsterdam liep. ,,Maar ik ben nu 6000 hardloopkilometers verder en ik heb de afgelopen maanden goede progressie gemaakt. Ik ben goed voorbereid; heb zelfs nog vijf dagen stage gedaan op 2500 meter hoogte, dat was op de loopband in een speciale hoogtekamer. Het wordt zwaar en alles moet goed vallen, maar ik denk dat ik het tempo aankan.”