Gabriëlla Wammes: ‘Iedereen houdt nog steeds de hand boven elkaars hoofd’

turnmisbruikIn navolging van drie andere slachtoffers van turnmisbruik heeft ook Gabriëlla Wammes geen goed woord over voor de gang van zaken, nadat afgelopen zomer de beerput over de misstanden open ging. ,,Nazorg? Ik heb nog steeds niets gehoord.”

Wammes was in 2011 één van de vier turnsters die in Helden haar verhaal deed over structurele fysieke en emotionele kindermishandeling in de sport, in haar geval door trainer Frank Louter.

Het artikel maakte veel los, maar zorgde er niet voor dat er onderzoek werd gedaan naar trainers die over de schreef waren gegaan. En ook na de ophef afgelopen zomer verandert er in de ogen van Wammes niets. Het nieuws van gisteren dat de ordemaatregelen van bondstrainer Vincent Wevers verder wordt opgeheven, kan er bij haar dan ook niet in. ,,Het is de zoveelste versoepeling terwijl het onderzoek nog gaande is. Ik snap niet dat dat mogelijk is. Worden we nog altijd niet serieus genomen?”

Net als bij oud-turnsters Petra Witjes, Stephanie Tijmes en Raffaëlla Bidotti is ook bij Wammes het vertrouwen in een enigszins verteerbare afloop ver te zoeken. ,,Alles is zo vaak in de doofpot gestopt. En nu weer deze versoepelingen. Ik heb er niet echt vertrouwen in dat degene die het aangaat nu eindelijk een keer ter verantwoording worden geroepen. Tot op heden trekken nog altijd dezelfde mensen aan de touwtjes en houdt iedereen de hand boven elkaars hoofd.”

Ook Wammes heeft nog niets vernomen van de door de gymnastiekunie beloofde nazorg. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei bondsdirecteur Marieke van der Plas dat er gesproken wordt met slachtoffers om hun wensen in kaart te brengen. Geen van de oud-turnsters is daarvoor uitgenodigd of kent iemand die een gesprek heeft gehad. Wammes: ,,Niemand heeft mij ooit benaderd of iets gevraagd. Ik ben trots op wat ik heb bereikt in het leven. Ik heb een prachtig gezin, twee studies afgerond en ben nu bezig met een HBO-opleiding naast mijn werk als verpleegkundige. Maar ik heb alles met veel pijn en moeite zelf moeten doen om het weer op de rit te krijgen.”

Wammes refereert aan een nieuwe publicatie in Helden Magazine van deze week, waarin de rol van NOS-commentator Hans van Zetten tegen het licht wordt gehouden. Hij zou oud-bondsdirecteur Jos Geukers hebben gedwarsboomd toen die een onderzoek wilde doen naar misstanden in de turnsport. ,,Van Zetten, Louter en de bond moeten zich diep schamen dat dit alles heeft kunnen gebeuren. Ik wil nooit meer dat zij invloed hebben op mijn leven. Dit ‘tienermoedertje’ heeft het allemaal zelf geflikt en leeft een prachtig leven, maar niet dankzij hun.”