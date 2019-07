Gajser ook de beste bij Grote Prijs van Azië

In het WK-klassement staat Gajser na twaalf van de achttien wedstrijden op 538 punten. De Zwitser Jeremy Seewer is tweede met 365 punten, gevolgd door de Italiaan Antonio Cairoli met 358. Coldenhoff is zevende met 288 punten. Brian Bogers, ook een Nederlander, steeg naar de vijftiende plek in de tussenstand (144 punten).

Regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings deed in Semarang nog niet mee. Hij is herstellende van een enkelbreuk. De volgende wedstrijd in de MXGP-klasse is over twee weken in Tsjechië.