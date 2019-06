Gajser wint, Cairoli valt in Letland

Drie coureurs eindigden op gelijke hoogte, maar het was kampioenschapsleider Tim Gajser die de GP won, nadat hij de tweede manche op zijn naam had geschreven. Romain Febvre werd tweede, Arnaud Tonus, van het Bergeijkse Wilvo Yamaha team, werd derde.

Het drama bij KTM werd compleet toen Tony Cairoli in de eerste ronde hard viel en last leek te hebben van schouder en hand. De Italiaan is de enige overgebleven coureur van KTM die het Gajser lastig kan maken in de titelstrijd. Hij verliest dit weekend twintig punten, terwijl nog moet blijken of hij er tijdens de volgende GP in Duitsland bij kan zijn.