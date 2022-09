Geen afscheid in stijl voor topscorer Worthy de Jong: Nederland verliest ook laatste groepsduel op EK

Basketbal­lers kunnen voorsprong niet vasthouden tegen wereldkam­pi­oen Spanje

De basketballers van Oranje hebben ondanks een sterke start met ruime cijfers verloren van regerend wereldkampioen Spanje. Verrassend genoeg pakte de ploeg van coach Maurizio Buscaglia in het eerste kwart een 20-6-voorsprong, maar al in het tweede kwart kwam Spanje langszij en ook op voorsprong. In de rest van de WK-kwalificatiewedstrijd liep de uitploeg in Almere uit naar 86-64.

27 augustus