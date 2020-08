Geen Euro Hockey League in Amstelveen door coronavirus

Grootver­die­ner Mookie Betts in recordboe­ken na drie homeruns voor Dodgers

9:22 Mookie Betts sloeg zichzelf vannacht tegen rivaal San Diego Padres (11-2) in de recordboeken van het Amerikaanse honkbal. De 27-jarige rechtsvelder van de Los Angeles Dodgers was voor de zesde keer in zijn loopbaan goed voor drie homeruns in één wedstrijd.