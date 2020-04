Geen kwalificatie EK-handbal: ‘Uiteindelijk komt die wedstrijd in Ahoy er gewoon’

Door Lisette van der Geest



Teleurstellend? Ja. Verrassend ook, zegt Sjors Röttger, directeur bij het NHV over het nieuws van het niet doorgaan van de EK-kwalificatie voor de handbalsters. Het treffen met Spanje in maart werd al uitgesteld. De vier nog te spelen kwalificatierondes voor het EK, dat eind dit jaar op de kalender staat, worden geschrapt en teams worden aangewezen op basis van de eindranking van het EK van 2018. De Nederlandse selectie, destijds de nummer drie en huidige wereldkampioen, is direct geplaatst.



,,We hebben de EHF zo’n vier weken geleden geschreven dat we voorzichtig moeten zijn en op moeten letten door corona. 19 mei zou er beslist worden of we in juni zouden handballen, daardoor werden we vrijdag wel overvallen door de resolute beslissing. Er zit ook in het handballen groot geld achter, met een nieuw mediacontract. Wij dachten eigenlijk dat gekeken zou worden of juli of augustus haalbaar zou zijn, in plaats van juni, maar nee, nu pakken we gelijk door en gaat de EK-kwalificatie helemaal niet door. Daardoor zijn we wel verrast. Aan de andere kant geeft het wel duidelijkheid.”