Geen ‘moederkloek’, wel een andere rol voor Dijkema

Bondscoach Jamie Morrison hanteert een protocol deze zomer. Eerst tien dagen vrij na het clubseizoen, vervolgens vijf dagen in het krachthonk, daarna beginnen de baltrainingen en pas vijf dagen daarna en mits iedereen uitgerust genoeg is, wordt er echt gespeeld. Het is noodzakelijk in een seizoen waarin het vooral om één toernooi draait: het olympisch kwalificatietoernooi op Sicilië in augustus. Dan moet iedereen fit en in vorm zijn voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar.



En zo speelt spelverdeelster Dijkema als een van de weinige routiniers de eerste weken van de Nations League. Haar rol is iets veranderd. Ze roept aanwijzingen, geeft oppeppende klopjes, en houdt de speelsters om haar heen in de gaten. ,,Is ook logisch, ik heb de meeste ervaring op dit moment, samen met Myrthe Schoot en Kirsten Knip, dan moet je de boel een beetje op sleeptouw nemen. Maar ik moet zeggen, de jonkies doen het hartstikke goed.”



In de wedstrijd tegen Brazilië die gisteravond nipt verloren werd met 2-3 zaten zo’n 5300 toeschouwers op de tribune. ,,Dan hoor je achteraf meestal: ‘Ja, ik was superzenuwachtig.’ Maar dat zie je er in het spel niet aan af. Ik probeer ze ondertussen op het gemak te stellen en rust te bewaren. Je moet de boel misschien wat meer neerzetten nu. Dat is normaal. Het is ook nog zoeken omdat we nu met de verschillende samenstellingen werken.”