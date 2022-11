Geen straf voor turncoach Frank Louter ondanks wangedrag

WK turnen: Daiki Hashimoto pakt goud op meerkamp, Casimir Schmidt twaalfde: ‘Gewoon bizar’

Turner Daiki Hashimoto uit Japan is de nieuwe wereldkampioen in de meerkamp. Hashimoto, die vorig jaar de olympische titel op dit onderdeel veroverde, kwam na een sterke meerkamp tot 87,198 punten. Voor Hashimoto is het zijn eerste wereldtitel in de meerkamp.

4 november