Geen succes TeamNL op eerste dag EK judo

Op de eerste dag van de Europese titelstrijd judo in Praag zijn de Nederlandse deelnemers niet in de buurt van medailles gekomen. Bij de mannen verloren Tornike Tsjakadoea (-60 kg) en Ivo Verhorstert (-66) in respectievelijk de tweede en eerste ronde. Voor Sanne Verhagen (-57) en Naomi van Krevel (-52) was bij de vrouwen de tweede ronde het eindstation.

Tsjakadoea kwam slechts één keer in actie, aangezien hij in de eerste ronde een vrijstelling (bye) had gekregen . Het Nederlandse lichtgewicht, in Praag als vijfde geplaatst, verloor van Artem Lesioek uit Oekraïne. De 24-jarige Tsjakadoea moet daardoor nog tenminste een jaar wachten op zijn eerste medaille op een EK.

Lees ook Coach Arens gaat voor drie medailles op chaotisch EK

In de eerste ronde in de klasse tot 66 kilogram verloor Verhorstert van de Roemeen Lucian Bors Dumitrescu. Voor de 20-jarige Verhorstert was het zijn debuut op een internationaal kampioenschap.

Van Krevel verloor in de tweede ronde van Natalia Koezioetina. De Russische is als tweede geplaatst. De 20-jarige Van Krevel, Nederlands kampioen, had bij haar debuut op de titelstrijd in eerste instantie nog wel gewonnen van Wit-Russische Kseniya Danilovits. Van Krevel won onlangs nog zilver bij de EK voor junioren.

Verhagen ging onderuit tegen Telma Monteiro uit Portugal. In de eerste ronde had Verhagen gewonnen van Alexandra Florian uit Azerbeidzjan. Voor Verhagen was het de zesde deelname aan een EK. Ze won nog geen medaille. Dat deed ze wel op het WK van 2014, waar ze derde werd.

Het EK gaat vrijdag verder. Bij Nederland ontbreken om uiteenlopen redenen topatleten als Henk Grol, Kim Polling, Guusje Steenhuis en Michael Korrel.