De blessure van Knegt lijkt niet heel ernstig. Morgen laat hij een scan maken. ,,Dit hoort bij onze sport. We hebben veel wedstrijden. De kans dat je er ongeschonden uitkomt, is niet zo groot'', zei Jeroen Otter, coach van Knegt. ,,Ik maak me geen zorgen om Sjinkie.''



Knegt doet volgende maand bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea mee aan de 500, 1000 en 1500 meter. Ook maakt de pupil van coach Jeroen Otter deel uit van de aflossingsploeg.



Volgende week is in Dresden eerst nog het Europees kampioenschap. Otter: ,,Het is fijn om nog even een wedstrijdprikkel te krijgen. Maar natuurlijk is het hele seizoen afgestemd op de Olympische Spelen. We gaan bij het EK de punten op de i zetten, maar heel belangrijk is het toernooi natuurlijk niet.''