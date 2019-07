Gehavende Van der Mark wil komend weekend alweer racen

Van der Mark lag behoorlijk in de kreukels na zijn buiteling op het circuit in het Italiaanse Rimini. Hij liep een hersenschudding op, breuken in zijn rechteronderarm en pols en twee gebroken ribben. Een operatie aan zijn pols was noodzakelijk, maar heeft volgens de coureur wel wonderen verricht. ,,Ik heb geen krachtverlies in de pols en heb alleen wat meer moeite met bewegen. Verder heb ik er nauwelijks last van en heb ik net zo intensief kunnen trainen als anders", liet hij weten via zijn team Yamaha.



Van der Mark moet voor de races in Donington Park nog wel een medische keuring ondergaan, maar hij verwacht daar goed doorheen te komen. ,,Fit zijn om te rijden volstaat niet, ik moet fit zijn om te racen. Dat weet ik pas na de eerste vrije training", aldus de Nederlandse wegracer, die goede herinneringen bewaart aan Donington Park. Hij won vorig jaar beide races op het Britse circuit. Dit seizoen begon de vorm ook te komen, hij won drie weken geleden in het Spaanse Jerez zijn eerste race van dit seizoen.