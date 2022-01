Gerrie Eijlers (41), de keeperstrainer die op het EK plots in actie moest komen tegen de olympisch kampioen

Eijlers, uit Volendam, is 41 jaar en sinds de zomer van 2020 doelman af. Na een schitterende loopbaan en bijna vijftien jaar in het handbalgekke Duitsland, bij Solingen en Essen, Balingen, Magdeburg en Minden. Deelname aan het EK van 2020 in Trondheim, waar Oranje zich voor het eerst in de geschiedenis mocht meten met de beste teams van Europa, was de kroon op het werk van de geroutineerde keeper, die zijn eerste interlands speelde in de vorige eeuw. Toen stelde Oranje internationaal gezien helemaal niets voor.