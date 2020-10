Gidey en Cheptegei verbeteren wereldrecords in Valencia

Flitsende start Luiten in Schots Open

1 oktober Joost Luiten is voortvarend begonnen in het Schots Open, een van de toonaangevende toernooien in de Europese Tour. De Nederlandse prof opende op The Renaissance Club in North Berwick met een ronde van 63 slagen, acht onder par, en deelt de tweede plaats. Alleen de Engelsman Lee Westwood deed het met een ronde van 62 slagen (-9) nog beter.