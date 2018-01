Giri is koppositie kwijt in Tata Steel Chess

Derde zege voor Al-Attiyah, Ten Brinke finisht als vijfde

18 januari Autocoureur Nasser Al-Attiyah heeft in Argentinië de twaalfde etappe van de Dakar Rally gewonnen. Het was de derde zege in deze aflevering van de woestijnrally voor de man uit Qatar. Na een intensief duel over 523 kilometer van Fiambal naar San Juan behield hij in zijn Toyota aan de finish een voorsprong van iets meer dan twee minuten op de Fransman Stéphane Peterhansel, die rijdt in een Peugeot.