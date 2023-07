Goed nieuws voor Femke Bol: grote rivaal slaat 400 meter horden over op WK

De 23-jarige McLaughlin-Levrone is regerend olympisch kampioene én wereldkampioene op de 400 meter horden en is bovendien de enige vrouw die onder de 51 seconden wist te duiken. Bol pakte vorig jaar bij de WK in Eugene zilver achter haar grote concurrente. Op de Olympische Spelen in Tokio greep ze het brons. Ook toen was het goud voor McLaughlin-Levrone.