Golden State revancheert zich tegen Portland, Denver blijft winnen

Klay Thompson was bij de Warriors goed voor 32 punten en Stephen Curry en Kevin Durant voegden daar ieder 25 punten aan toe. Damian Lillard was topscorer bij de Trail Blazers met 40 punten, maar dat was niet genoeg om de kampioen van de 24ste zege van het seizoen te houden. Golden State staat daarmee in de Eastern Conference tweede achter Denver.



Denver Nuggets won met 122-118 van de Phoenix Suns. Jamal Murray was de grote man aan de kant van Denver. Hij zorgde voor 46 punten, zijn één na hoogste totaal van dit seizoen. Tegen Boston Celtics had hij eerder 48 punten gemaakt.