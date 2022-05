Golden State Warriors beginnen finale met zege op Dallas Mavericks, Miami Heat wint in Eastern Conference NBA

De basketballers van Golden State Warriors zijn de finale in de Western Conference van de NBA begonnen met een zege op Dallas Mavericks. Mede dankzij topschutter Stephen Curry won de thuisploeg het eerste duel in hun best-of-seven serie met 112-87.

De Warriors hopen zich ten koste van Dallas voor de zesde keer in acht jaar te plaatsen voor de NBA-finale. “We hebben gedaan wat we moeten doen, onze ongeslagen thuisstatus behouden”, zei Curry, met 21 punten de topscorer van de wedstrijd.

De Warriors slaagden er in de productie van Mavericks-ster Luka Doncic aardig in te perken. De Sloveen kwam tot 20 punten, waar zijn gemiddelde in de play-offs lag op 29 (tegen Utah Jazz) en 32,6 (tegen Phoenix Suns). Vrijdag volgt Game 2, opnieuw in San Francisco waar Golden State in de play-offs nog geen duel verloor.

Ook Miami Heat wint

Een dag eerder hadden de basketballers van Miami Heat in de play-offs van de NBA al de leiding genomen in de finale van de Eastern Conference. Heat was in de eigen FTX Arena in Florida met 118-107 te sterk voor Boston Celtics.

De ploeg uit Miami noteerde in drie van de vier kwarten minder punten en maakte het verschil in het derde kwart (39-14). Halverwege leidden de Celtics nog met 62-54.

Jimmy Butler had met 41 punten een belangrijk aandeel in de zege van Heat. “MVP Butler deed zijn ding. Hij heeft ons op sleeptouw genomen. Tijdens de serie hebben we ook andere jongens nodig die opstaan om Jimmy te helpen”, zei ploeggenoot Tyler Herro.

Het tweede duel van de best-of-seven-serie is donderdag ook in Miami, waarna er twee duels in Boston volgen. De winnaar van de Eastern Conference neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van de Western Conference. In het westen staan Dallas Mavericks en Golden State Warriors in de finale.

Miami Heat stond ook in 2020 in de finale. Toen werd er met 4-2 verloren van Los Angeles Lakers. De laatste NBA-titel voor Heat dateert van 2013.