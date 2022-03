Golden State Warriors winnen zinderende NBA-topper van Milwaukee Bucks

Meer vrouwelij­ke sporters dan ooit op Paralympi­sche Winterspe­len

Er doen meer vrouwelijke sporters dan ooit mee aan de Paralympische Winterspelen. In totaal komen er in Peking 138 paralympische atletes aan de start, vijf meer dan op de Spelen van 2018 in Pyeongchang. De vrouwen vormen echter nog geen kwart van het totale aantal deelnemers, dat 564 bedraagt.

4 maart